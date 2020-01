Nous l’attendons, vous l’attendez et nos oreilles en ont terriblement besoin: le grand retour de King Kendrick semble se préciser à en croire le journaliste Bill Werde, habitué des colonnes de Billboard.

C’est une petite bombe que Bill a lâchée sur Twitter: 3 ans après la sortie de son dernier album studio, DAMN, l’enregistrement du cinquième album de Kendrick Lamar serait (enfin) bouclé pour notre plus grand plaisir. Petite précision supplémentaire, ce nouvel album aurait des sonorités rock. Pas étonnant lorsque l’on sait à quel point K.Dot aime sortir de sa zone de confort pour nous proposer des titres mémorables. 2020 pourrait donc signer le grand retour de Kendrick sur le devant de la scène, et on sera définitivement au rendez-vous.

Did anyone not named Beyonce release better, more meaningful back-to-back albums last decade than Kendrick Lamar? Are you interested to know that I hear from several friends that recording on the new album may finally be done? And that he’s pulling in more rock sounds this time?

— Bill Werde (@bwerde) January 11, 2020