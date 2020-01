Mais jusqu’où ira-t-il ? Après un record sensationnel de 9,6 syllabes par seconde sur « Rap God » en 2013, battu pas plus tard qu’en 2018 sur « Majesty », avec un débit de 10,3 syllabes par seconde, Eminem nous coupe encore une fois la respiration avec « Godzilla » sur son nouvel album Music To Be Murdered By.

30 secondes, 229 mots au rythme de 11,3 syllabes par seconde. Voilà le nouveau record de Marshall Bruce Mathers III, établi dans « Godzilla » en featuring avec Juice WRLD. Une performance insolente qui nous rappelle à quel point le garçon a cette faculté unique à débiter à un rythme effréné ses lyrics comme personne. Si ce n’est pas déjà fait, on ne peut que vous conseiller de pousser le son et de préparer votre mâchoire à un bon décrochage à l’écoute du résultat. Vraiment, ça serait dommage de passer à côté.

Par Tombe-Stone le 21 janvier 2020