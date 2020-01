On n’était pas prêt, mais il l’a fait. Eminem a frappé de toute sa force dans la nuit du 17 janvier, en lâchant Music to be Murdered By : un nouvel album-surprise, que vous allez logiquement pouvoir saigner dès maintenant.

Au menu, ce sont pas moins de 20 nouveaux tracks, supervisé par Dr Dre, qui également produit Never Love Again, et co-produit Little Engine et Lock it Up. Ça ne nous empêchera pas d’apprécier le flow super-sonique de Marshall Matthers sur la très énervée Unaccomodating, l’incendiaire Black Thoughts, ou bien les multiples featuring de qualité de l’album. Anderson Paak, Q-Tip de A Tribe Called Quest, son éternel allié Royce Da 59, Skylar Grey ou encore le regretté Juice WRLD ont collaboré à cette offrande, qui jouis également d’une savoureuse aura de films rétros (la cover de l’album est inspirée d’un mythique cliché de Hitchcock). Il ne nous reste plus qu’à prendre le temps d’écouter (et de digérer), avant de la décortiquer dans un prochain numéro du mag.

Par Random Hero le 17 janvier 2020