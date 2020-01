Alors que la course aux jeux exclusifs reste un facteur central dans le jeu concurrentiel des constructeurs console, Microsoft s’apprête à prendre un parti pris radical : celui de ne pas proposer d’exclusivités sur Xbox Series X, pendant au moins « un à deux ans ».

L’annonce a été faite par Matt Booty au micro de MCV Develop. Celui qui est à la tête des Xbox Game Studios a notamment partagé sa volonté de ne pas exclure les joueurs de One et PC, qui n’auraient pas envie de franchir le pas de la Series X dès le jour de sa sortie. « À propos du contenu que l’on sortira l’année, voire les deux années après la sortie, tous nos jeux […] seront jouables sur notre famille de supports ». Sous-entendu que Halo Infinite, qui sortira au lancement de la Series X, sera aussi disponible sur One et sur PC. Et il en ira de même avec toutes les prochaines exclusivités de la console, du moins dans un premier temps. La stratégie est osée, mais elle est aussi cohérente : avec son Game Pass de grande qualité, et sa rétro-compatibilité assurée avec les anciennes consoles, Microsoft semble déterminé à ne pas répéter les erreurs du lancement de la One. La firme prône donc une démarche d’ouverture et d’accessibilité, en sachant très bien que les 15 studios internes à Microsoft continueront de produire du contenu qui ne sera peut-être pas exclusif à la Series X à proprement parlé, mais à toute la « sphère Xbox ».

Par Yox le 13 janvier 2020