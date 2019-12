Ce sera l’une des dernières grandes exclusivités de l’ère de la PS4, avec le très attendu The Last of Us 2. Créé par le talentueux studio Sucker Punch (Sly Racoon, InFamous), Ghost of Tsushima se dévoile aujourd’hui dans une courte vidéo.

Cette dernière nous confirme toutes les promesses faites par ce titre ambitieux, qui se présente sous forme de monde ouvert, perdu entre les hameaux, les larges plaines et les épaisses forêts du Japon ancien. Infiltration et combat de sabre seront au menu de cette histoire que l’on espère riche. Espérer, c’est en tout cas tout ce que l’on peut faire à la vue de cette vidéo encore bien mystérieuse. À noter qu’une version plus longue de ce trailer devrait être diffusée à l’occasion des Video Game Awards. Il nous tarde forcément de la découvrir. D’autant plus qu’après l’énorme claque de Sekiro, notre appétit pour une nouvelle aventure épique au coeur du Japon féodal n’est que décuplé…

Par Yox le 10 décembre 2019