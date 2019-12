La dernière fois que l’on posait nos yeux sur Ghost of Tsushima, on crevait d’envie d’en voir plus. Et deviner quoi ? On vient d’en voir plus, et on n’a pas été déçu. Long, sanglant, généreux, majestueux, le nouveau trailer frappe juste à tous les niveaux.

Il faut dire qu’avec ses airs de Witcher au Japon Féodal, la nouvelle production des studios Sucker Punch sait mettre ses atouts en valeur. Premier bon point : le jeu est magnifique. Deuxième bon point : son ambiance colle à la peau, portée par une direction artistique de très haut vol. Troisième bon point, son gameplay qui prône l’exigence et l’infiltration semble directement faire écho au Sekiro de From Software, qui vient d’être élu jeu de l’année. Les panoramas sont splendides, les lames sont aiguisées, et le monde de Tsushima semble fin prêt à ouvrir ses portes pour l’été 2020. C’est dans un peu plus de 6 mois, et entre temps, on aura eu le temps de retourner Final Fantasy 7, Cyberpunk et Last of US 2. Le baroud d’honneur de la PS4 s’annonce intense.

Par Yox le 13 décembre 2019