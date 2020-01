Il y a presque 20 ans, l’an 2001 marquait la sortie de SSX Tricky, l’un des titres phares de la PlayStation 2. Un jeu de glisse qui alliait descentes vertigineuses, tricks monstrueux, coups bas dans tous les sens et morceaux de Run-DMC. Bref, le combo était parfait.

Tellement parfait que plusieurs suites ont vu le jour. On pense au génial SSX 3 (dont la soundtrack reste un modèle du genre), ou bien au déjanté SSX On Tour, qui se présentait comme un dérivé punk du jeu de sport extrême alpin. Mais aucune des suites n’a su maintenir le groove de SSX Tricky. Un titre mémorable à bien des égards, que beaucoup de joueurs aimeraient retrouver dans une version Remaster. Un désir partagé par nulle autre que le co-créateur du jeu, Steven Rechtschaffner. Dans une interview avec LADBible, il a confié son envie de voir revenir le jeu culte. À propos du remaster, il affirme : « Je pense que ça pourrait marcher. Xbox a fait un super job en ressortant SSX 3 sur Xbox One, et il est vraiment joli ». En ce qui concerne tricky : « c’est entre les mains de SSX, qui détient la propriété intellectuelle. J’ai beaucoup réfléchi à ce qu’un remaster ou un reboot de la série pourrait donner. Vous êtes redevable vis-à-vis des attentes que les gens ont depuis très longtemps. Je pense qu’ils pourraient aisément faire un remaster de Tricky ». En revanche, le créateur s’interroge sur les difficultés d’intégrer un mode de courses en ligne au jeu : « Il y aurait beaucoup de travail pour faire des compétitions en face à face online, juste parce que le jeu n’a pas été créé à cet effet ». Avec ou sans online, on serait plus que ravis de redécouvrir ce grand classique presque 20 ans après. Même sans des graphismes à la pointe, son fun est toujours intact, et son concept reste grisant. Le temps n’a rien effacé de son capital ludique, et c’est bien là le plus important. Si le remaster ne sort pas, il n’y a plus qu’à espérer que la future PlayStation 5 soit physiquement rétrocompatible avec les jeux de l’ère PS2. Vous avez encore votre boîte SSX ? Parce-que nous oui.

Par Yox le 28 janvier 2020