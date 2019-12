Fidèle à l’esprit des comics et au ton décomplexé de Peter Parker, le jeu Marvel’s Spider-Man est aussi l’un des plus gros succès de toute la PlayStation 4. En juillet dernier, il s’était déjà écoulé à plus de 13 millions d’exemplaires. Il semble donc logique qu’une suite soit dans les cartons.

Et quoi de mieux qu’une belle PlayStation 5 flambante neuve, pour tisser la prochaine toile de l’araignée ? C’est en tout cas ce qu’affirme un ancien journaliste du très réputé Game Informer. Son nom ? Imran Khan. C’est notamment lui qui a leaké la sortie du jeu Zelda Lin’s Awekening. Bref, quelqu’un qui n’a pas peur de la révélation, et qui semble ne pas connaître la signification des lettres « N.D.A ». Selon ses informations, un Spider-Man est bel et bien en préparation pour la prochaine console de Sony. Mais il faudra être un tout petit peu patient, car : « Spider-Man 2 ne sortira pas au moment du lancement de la PS5 », explique-t-il. Toujours selon lui, la fenêtre de sortie serait plus pour les vacances de Noël 2021. Autant dire qu’on a le temps de le voir venir. Selon nous, ses dires ne sont pas dénués de sens (c’est d’ailleurs pour ça qu’on vous partage l’info). Il faut se rappeler que Insomniac Games (studio à qui ont doit Ratcher & Clank, Resistance et le Spider-Man de la PS4) est devenu un first party de Sony. C’est-à-dire qu’il pondra désormais des exclusivités pour PlayStation. Et compte tenu de la concentration de talents dans l’équipe, ces derniers travaillent forcément sur un projet encore tenu secret, qui a de très (très) fortes chances d’être effectivement un Spider-Man 2. Il nous tarde d’avoir des nouvelles…

Par Yox le 6 décembre 2019