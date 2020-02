En 2006, le cinéaste Christophe Gans nous gratifiait de l’une des meilleures adaptations de jeu vidéo au cinéma. Son film Silent Hill était imparfait, mais terriblement envoûtant, jouissant d’un remarquable travail sur l’univers complexe et psychologique de l’oeuvre originale.

Décortiqué de part en part dans le cinquième numéro de S!CK, la saga Silent Hill reste l’une des plus passionnantes et tentaculaire du monde de l’horreur, tous médiums confondus. C’est donc avec une joie non dissimulée que l’on apprend que Christophe Gans s’est remis au travail sur un nouveau film Silent Hill, comme nous le confirme Allociné. « On travaille sur un nouveau Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine, ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau ». Pour ceux qui se posent la question : il ne s’agira clairement pas d’une suite du malheureux Silent Hill Revelation 3D, dont les quelques bonnes idées se font plomber par un ramassis de séquences à sensations fortes, qui trahissent toute l’ADN et l’étrangeté de cet univers si particulier. Gans confie d’ailleurs ne même pas avoir regardé cette suite : « Je devais la réaliser, mais lorsque j’ai compris que les producteurs souhaitaient faire du film une sorte de Resident Evil, j’ai refusé ». Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le cinéaste annonce un autre projet d’horreur. L’adaptation d’un autre jeu culte : Project Zero. « Le film se passera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu par rapport à son cadre de maison hantée japonaise », explique-t-il. Voilà qui nous donne terriblement envie d’en savoir plus.

Par Fox Mulder le 3 février 2020