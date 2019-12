S’il y a bien un jeu qui nous a mis une grosse claque cette année, c’est lui. En fait, il nous en a mis plusieurs, des claques. Toute l’aventure de Sekiro est un cassage de gueule en règle. Une broyeuse à égo qui a d’abord réduit nos espoirs en miettes, avant de nous transporter dans un univers aussi gratifiant que sans pitié.

On s’y est jeté à corps perdu, on l’a retourné, et on s’est confié dans le numéro 10 de S!CK. Les cicatrices sont encore fraîches, et au moment de faire le bilan, il n’y a finalement pas de doute : Sekiro est bien le jeu de l’année 2019. Un sacre qui a également été validé par la cérémonie des Game Awards 2019 (lors de laquelle la nouvelle Xbox Series X a été annoncée). Selon nous, ses deux plus grands concurrents au titre étaient l’envoûtant Death Stranding d’Hideo Kojima, ainsi que le défouloir Super Smash Bros Ultimate. Dans la même catégorie étaient aussi nominés le très bon Control, le remake ambitieux (et terrifiant) et Resident Evil 2, ainsi que The Outer Worlds. Inutile de le nier, 2019 n’était pas non plus l’année de tous les hits. On en reparlera en 2020 lorsque les titans Final Fantasy 7, Cyberpunk 2077 et autres Last of Us 2 s’étriperont dans l’arène… Dans d’autres catégories, sachez que Death Stranding a choppé trois récompenses (meilleure Game Direction, meilleure musique, et meilleur rôle pour Mads Mikkelsen). Le diabolique Devil May Cry V a été élu meilleur jeu d’action (normal). Apex Legends est élu meilleur jeu multijoueur, alors que Modern Warfare emporte le meilleur design audio, et Control la meilleure direction artistique. On regrette l’absence de reconnaissance pour Borderlands 3 et Kingdom Hearts 3. Le palmarès complet, c’est ici.

Par Yox le 13 décembre 2019