Depuis quelques jours, une rumeur embrase les tréfonds du net. Après Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, le prochain projet de chez Rockstar serait un nouvel open-world, qui prendrait place cette fois dans un univers médiéval. En clair, un GTA sauce Moyen-Age serait dans les tuyaux. Problème : on n’y croit pas une seule seconde. Voilà pourquoi.

Certes, la nouvelle a fait le tour des internet, repris par une multitude de blogs / forums. Mais que les choses soient claires, ça n’en fait pas pour autant quelque chose de crédible. Et pour cause, la source numéro 1 est entièrement anonyme. Sa contribution se résume à un simple message sur Reddit. Le post en question ne fait que quelques lignes. En gros : un certain « iknowstuff321 » affirme qu’il a des sources qui lui indiquent que GTA 6 et Bully 2 ne seront pas les prochains projets de Rockstar. Le mec n’est pas un employé de Rockstar, ce n’est pas un journaliste, ni un insider habituel, juste un anonyme, qui précise avoir déjà prédit des trucs sur RDR2 (sans pour autant être capable de le prouver). Ce dernier se sent néanmoins légitime d’annoncer un open-world médiéval chez Rockstar. Il parle ensuite de mécaniques à l’épée, de combats, et prend le soin de préciser qu’il n’en sait pas plus, et qu’il est inutile de lui poser plus de questions. On aurait pu en rester là, mais l’info a été reprise par un site. Puis 2. Puis le sujet est parti, déferlant comme une vague apte à vendre du rêve à des millions de lecteurs, tout en sachant que le taux de véracité de la rumeur est proche du 0%. En temps normal, on aurait nous aussi zappé le sujet. Mais face à l’ampleur de la chose, il semble important de tirer les choses au clair : il n’y a actuellement rien qui nous permette de prendre cette rumeur au sérieux. On ne dit pas qu’elle est fausse, juste que des éléments plus tangibles seraient préférables avant de vraiment s’emballer. En l’état, n’importe qui est capable de faire un post sur Reddit. À l’heure où on écrit ces lignes, le fameux open-world médiéval made in Rockstar est un Hoax. Rien de plus, rien de moins.

Par Yox le 28 novembre 2019