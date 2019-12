Il plane comme une ombre menaçante. Il rode, comme une rumeur persistante dont on peine à se défaire, portant en elle la promesse de replonger dans l’un des plus gros classiques de l’horreur sur consoles. Le remake de Resident Evil 3 serait en développement chez Capcom.

Et pour être franc, ce n’est pas vraiment une surprise. Après tout, le premier Resident Evil a subi le même sort. Il a ensuite été suivi de près par Resident Evil 2, dont la revisite intégrale est absolument grisante. Forcément, avec le succès de cette dernière, la réactualisation du troisième opus semble de mise. L’info nous vient du site Eurogamer, qui affirme qu’un remake est en cours de développement chez Capcom. L’info confidentielle a également été confirmée par au moins une autre source. Tout semble donc pointer dans la bonne direction, d’autant plus que la saga Resident Evil est actuellement en pleine forme. Un nouveau jeu axé coopération est d’ores et déjà prévu. Il nous tarde d’avoir une annonce officielle pour Némésis.

Par Yox le 25 novembre 2019