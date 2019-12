Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps. Seulement quelques jours après la diffusion massive de nouvelles rumeurs concernant son développement, Resident Evil 3 Remake a malencontreusement laissé s’échapper plusieurs visuels sur le PlayStation Store. Le classique de l’horreur va reprendre vie, très bientôt.

Décidément, Capcom n’aura pas la chance de nous surprendre en annonçant le retour de Jill Valentine et Carlos Oliveira. Resident Evil 3: Nemesis va avoir droit, vingt ans après sa sortie, au même traitement que les précédents opus. Repérés par les internautes sur le site gamstat.com les visuels du remake de Resident Evil 3: Nemesis ne laissent plus aucun doute sur son existence. Ces visuels sont surtout l’occasion d’apprécier la dentition proéminente de ce bon vieux Nemesis, ainsi que le nouveau look de Jill. On espère désormais que Capcom aura la chance de dévoiler lui-même le premier un premier trailer pour son jeu, rendez-vous en 2020 ?





Par Tombe-Stone le 3 décembre 2019