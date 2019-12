C’est la grosse rumeur du jour. Sony serait sur le point d’annoncer deux modèles de PlayStation 5, disponibles toutes deux le 4 décembre 2020, pour un tarif allant de 570€ à pas moins de… 900€ pour le plus technologiquement armé des deux modèles. Sauf que tout est faux, et on vous explique pourquoi.

Relayée en masse ces dernières heures, la rumeur trouve son origine sur le blog japonais Gamergate. Si Gamergate ne constitue pas à notre connaissance une source fiable, le fait que le célèbre magazine japonais Famitsu n’ait pas hésité à relayer l’intégralité des informations avait de quoi laisser perplexe. Enfin, encore fallait-il lire l’intégralité de l’article que Famitsu a proposé à ce sujet. En effet, ce que la presse française relaie depuis quelques heures (citant Famitsu comme source) n’est rien de plus qu’un article visant à démentir les informations de Gamergate. En réalité donc, Famitsu ne donne dans leur article aucun crédit à la rumeur. Le célèbre média a par ailleurs contacté Sony, qui a démenti les supposées informations. Pour rappel, Gamergate croyait savoir que la PlayStation 5 sortirait le 4 décembre 2020 sous deux formes. La première, considérée comme le modèle « de base », proposé à 570€ et doté d’un SSD de 1To et la seconde, qui pour pas moins de 900€, proposerait un espace de stockage de 4To et surtout… Un GPU dédié à l’exploitation de la technologie Ray Tracing. Soyez rassuré donc, la PlayStation 5 ne coutera pas 900€, et c’est tant mieux.

Par Tombe-Stone le 16 décembre 2019