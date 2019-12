Une génération, un quart de siècle, des milliers de jeux plus tard et nous y sommes. PlayStation célèbre ce 3 décembre 2019 les 25 ans de la sortie de sa toute première console sur le territoire japonais. Un anniversaire qui s’accompagne d’une certaine vague de nostalgie. L’occasion rêvée d’admirer tout le chemin parcourut par Sony, qui a révolutionné le jeu-vidéo à l’aube du 21ème siècle.

« La PlayStation est là, et pour longtemps ». Quatre consoles de salon et deux portables plus tard, PlayStation s’est imposé comme incontournable, dans un secteur en constante évolution. Un pilier en matière de démocratisation des technologies (du CD au Blu-ray en passant par le DVD) qui ne doit pas son succès au hasard. De la première à la dernière, chaque console a délivré son lot de jeux cultes, comme autant de baffes et décharges émotionnelles qui ont forgé et touché des millions de joueurs. Final Fantasy, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Tekken, Spyro, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Silent Hill… La liste est longue (et bien-sûr incomplète), et les souvenirs intacts. En parlant de souvenir, s’il en est bien un que tous les possesseurs de la première PlayStation ont en commun, c’est celui du démarrage de la console. L’inoubliable intro qui résonne encore dans nos têtes, comme la promesse d’accéder au nirvana du jeu-vidéo sans bouger de chez soi. Si ce 3 décembre (date de sortie au japon) marque le début des festivités, les célébrations vont durer toute l’année. Pour rappel, la PlayStation première du nom n’était sortie que le 29 septembre 1995 en France. Happy birthday.

Par Tombe-Stone le 2 décembre 2019