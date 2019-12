Pincettes, gants, moufles : faites ce que vous voulez, mais ne prenez pas l’info qui va suivre comme actée. 10 ans après Left 4 Dead 2, un nouvel épisode du shooter coopératif zombiesque serait en développement chez Valve.

Une nouvelle qui s’inscrit directement dans la veine du retour d’une autre licence culte du studio Valve, à savoir Half Life. L’info nous vient d’un certain Tyler McVicker, qui prétend détenir des infos tangibles sur l’annonce prochaine d’un nouveau Left 4 Dead. Vous ne le connaissez pas, nous non plus, mais ce bon Tyler est aussi le fondateur d’une fan page du nom de Valve News Network. Il avait notamment prédit l’arrivée de Half Life Alyx, le fameux jeu VR annoncé il y a tout juste quelques semaines, qui marque le grand retour d’Half Life. Justement, selon ses informations, la réalité virtuelle serait de nouveau au centre du prochain projet de Valve : « Left 4 Dead VR is real », indique-t-il sur Twitter, donnant rendez-vous à la cérémonie des Game Awards pour plus d’infos à propos d’Half Life, et potentiellement du prochain Left 4 Dead. Si elle s’avère vraie, l’info ne pourra qu’être réjouissante. Tout simplement parce que même 10 ans après, Left 4 Dead reste un titre emblématique, qui a ouvert le sillage à toute une série de jeux coopératifs dans la discipline du défouraillage de zombies. On pense à l’excellent Dying Light, Killing Floor, ou encore le Project Resistance de l’univers Resident Evil, dont l’expérience multijoueur revendique ouvertement l’inspiration Left 4 Dead…

Par Yox le 11 décembre 2019