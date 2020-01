Elle est là. Planant au-dessus de nous, comme l’ombre d’un cauchemar qui n’a jamais abouti. Prenant, viscéral, aussi traumatisant qu’un couloir répété en boucle, dans lequel nous sommes encore pris au piège : traqué par nos pires démons.

C’était il y a déjà plus de 5 ans, et la démo de Silent Hills (aka P.T) ne nous a jamais quittés. Et si le projet semble toujours bien mort et enterré, cela n’empêchera visiblement pas Hideo Kojima de céder à la sirène qui le hante depuis maintenant des années : celle de faire un jeu d’horreur. Selon un récent rapport relayé par le site ComicBook, le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding serait plus proche que jamais d’aboutir son jeu d’horreur. Le tout sur une plateforme de choix : la PS5, pour laquelle Kojima Production signerait sa première exclusivité. Émanant d’une source (supposément bien placée) sur Twitter, la fiabilité de ce dernier rapport est loin d’être probante. Mais la perspective semble en tout cas tout à fait probable, pour deux raisons : la dernière production de Kojima est une exclusivité PS4, et le créateur fait bien des recherches pour un jeu d’horreur. Une chose est certaine : cette dernière rumeur s’ajoute à une annonce de Kojima lui-même, qui confessait il y a quelque temps vouloir accoucher du jeu d’horreur le plus terrifiant qui soit. Face à l’immense influence de P.T, on est toujours enclin à le croire.

Par Yox le 24 janvier 2020