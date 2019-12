Avec les Team Deathmatch dans le noir complet, le gunfight est incontestablement l’un des meilleurs nouveaux modes de ce Modern Warfare rebooté. Bonne nouvelle, ils devraient bientôt se diversifier.

Concrètement, le mode Escarmouche propose des affrontements ultra claustro en 2v2. Dans des cartes réduites spécifiquement conçues pour s’étriper en close combat, les Gunfights proposent déjà des parties rapides et grisantes. Vous n’avez qu’une seule vie, les armes sont aléatoires, et les rounds s’enchaînent à une vitesse folle. Entre deux Dominations et/ou Recherche et Destruction, ce mode plus épuré est une véritable bouffée d’air frais. On en venait presque à regretter le côté restrictif des parties, qui nous force à jouer en deux contre deux. Bonne nouvelle : c’est bientôt sur le point de changer, avec l’arrivée d’un 3v3 et (surtout) d’un mode 1v1 ! L’information n’est pas encore officielle, mais on peut la prendre avec assurance, puisqu’elle vient directement d’un dev de chez Infinity Ward. Il s’agit de Joe Cecot, le co-designer directeur du multijoueur. Dans le Tweet d’un joueur qui demande un mode 3v3, il répond avec assurance que ce dernier fera son arrivée « au bout d’un certain temps. Tout comme le 1v1 ! ». Voilà de quoi nous rassurer sur la longévité d’un multijoueur dont le programme s’annonce très chargé. Surtout si l’arrivée d’un Battle Royale à 200 finit par se confirmer…

Par Yox le 3 décembre 2019