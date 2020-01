Vous ne le savez peut-être pas, mais un jeu Le Seigneur des Anneaux entièrement dédié à Gollum est actuellement en développement. Mené par le studio allemand Daedalic (à qui l’ont doit pas mal de point’n’click ces dernières années), le projet se révèle un peu plus aujourd’hui.

À l’occasion d’une couverture du magazine Edge, le jeu Gollum a confirmé une date de sortie en 2021, sur toutes « les plateformes qui seront pertinentes ». On peut donc d’ores et déjà tabler sur une sortie PC, PS5, Series X, et pourquoi pas PS4, One et Switch. Mais QUID du jeu en question ? Et bien pour le moment, le mystère reste entier. Il n’y a absolument aucune image de disponible, pas même un artwork. Juste un concept, et lui aussi est assez flou : on parle d’un jeu principalement axé sur l’aventure et l’infiltration. Compte tenu des capacités physiques de Gollum, on se doute que l’action frontale sera à exclure. Tout comme l’aspect RPG, qui ne sera visiblement pas une composante du titre. Mais que mettra-t-il en avant, au final ? La narration, principalement. Une trame qui sera lourdement basée sur les personnalités multiples du personnage de Tolkien, et notamment sur la friction qui oppose Sméagol et Gollum. Fracturé par sa double personnalité, le personnage se parlera tout seul, se disputera à voix haute, et ce sera au joueur de prendre parti, en se ralliant du côté de l’un ou de l’autre. Les choix et les conséquences devraient donc occuper une place très importante dans cette production, qui continue d’attiser toutes les curiosités.

Par Yox le 9 janvier 2020