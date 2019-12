On le sait, la PlayStation 5 débarque pour les fêtes de fin d’année 2020. Mais on attend toujours une donnée essentielle : les jeux. Justement, dans la course des annonces sur la prochaine console de Sony, ce n’est pas Sony, mais Gearbox Software qui vient de tirer le premier.

Les créateurs de Borderlands viennent en effet d’annoncer l’ambitieux Godfall, qui se dévoile déjà dans un premier trailer bien mystérieux. Selon le site officiel du jeu, Godfall se présente sous la forme d’un looter/slasher avec de la coopération jusqu’à 3 joueurs. Inutile de le nier, le claque graphique est présente, mais clairement pas au niveau du gouffre que l’on peut espérer entre deux générations de consoles. Mais gardons tout de même une donnée en tête : Godfall est un titre multijoueur. Il faudra donc attendre un jeu solo (probablement venu d’un éditeur interne à Sony) pour savoir ce que la nouvelle console a réellement dans le ventre. D’ici là, et c’est avec émotion qu’on écrit ces mots : voilà le trailer du premier jeu PS5.

Par Yox le 13 décembre 2019