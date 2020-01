Visiblement galvanisé par le succès populaire de la série The Witcher sur Netflix, Cory Barlog vient d’avoir une idée. Une très bonne idée. Le créateur du dernier God of War, talent historique de la saga, souhaite voir débarquer une série sur l’histoire de Kratos.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a clairement matière. Loin de nous l’idée d’insinuer que le moindre jeu vidéo soit un terreau fertile pour capitaliser sur une série, un film ou des comics. Mais dans le cas de God of War, il y a clairement quelque chose à faire. D’abord parce que depuis ses débuts, la saga multiplie les influences bibliques et les cadrages très cinématographiques (on se souvient des caméras fixes du premier). Ensuite parce que dans ses lignes tirées vers les extrêmes, l’histoire de Kratos a tout du récit tragique consumé par la haine. Un topic fort, poignant, qui pourrait clairement trouver une nouvelle lumière sous le format d’une série. Enfin parce que le dernier opus de la saga est plus scénarisé que jamais. Affûté, le portrait psychologique d’un Kratos en pleine paternité est passionnant. Voilà pourquoi le directeur créatif du studio Santa Monica multiplie les appels de pied sur Twitter. Dernièrement, il a simplement répondu à un sondage du compte GameIndustry, qui demande aux fans quelle saga ferait une bonne série Netflix. En détente, Barlog a répondu : « GOD. OF. WAR. At least I think so ». Le message est clair. Le créateur est intéressé par l’exploitation du personnage sur un autre médium, le faisant ainsi franchir la barrière du live-action. Pour justifier son post, Cory évoque le fait que les jeux sont dans un sens comme les séries : « Je n’ai pas laissé un indice pour une série à venir. Je crois simplement que les jeux feraient de fantastiques séries, parce que vous passez autant de temps avec les personnages. Dans le jeu vidéo comme à la télévision, les relations avec les personnages sont longues, alors qu’un film se déroule plus comme un rendez-vous ». Pas de série God of War à l’horizon donc, mais beaucoup de belles idées. En espérant que l’appel du pied ne soit pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Par Yox le 29 janvier 2020