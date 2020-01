Nostalgique de cette époque où la portable de Nintendo faisait votre bonheur dans la cour de récré? Curieux de savoir si votre sauvegarde de Pokémon jaune est toujours là, incrusté dans cette cartouche qui prend la poussière dans votre grenier? HyperKin a ce qu’il vous faut.

L’entreprise spécialisée dans les accessoires et consoles dédiées au retrogaming a dévoilé son nouveau bébé lors du CES de Las Vegas. Son petit cube (qui au passage nous rappelle la tristement célèbre OUYA) répondant au nom de RetroN Jr., promet de vous faire retomber en enfance. Accueillant les cartouches de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, la console upscale vos jeux et vous permet de les afficher sur votre écran TV, dans une résolution en 720p. Bien plus agréable que le petit écran 2,9″ de la Game Boy, la RetroN Jr. est surtout alimentée par un câble USB-C qui vous évitera de changer les piles entre deux tableaux de Tetris, et ça, ça n’a pas de prix. Un plaisir pour les amateurs de retrogaming et une occasion en or de décrasser vos cartouches. Aucune date de sortie annoncée pour le moment, pas plus que le prix de la machine qui lui aussi reste inconnu.

Par Tombe-Stone le 14 janvier 2020