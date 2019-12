Le nouveau trailer de Final Fantasy VII nous confirme tout ce que l’on savait déjà sur ce remake tant attendu. Le jeu est magnifique, l’action est frénétique, et la ville de Midgar est plus splendide que jamais. Mais une petite surprise risque de faire plaisir aux fans.

Le temps d’un plan furtif, on aperçoit un personnage emblématique du récit global de Final Fantasy VII : Sephiroth, que l’on n’avait déjà aperçu précédemment. Les plus fins observateurs auront noté que dans le jeu original, le charismatique SOLDAT équipé de son katana Masamune n’apparaît pas dans le chapitre dédié à Midgar. Or, c’est justement ce chapitre qui sera mis en scène dans la première partie du remake. On peut donc imaginer que Sephiroth apparaîtra lors de flashbacks. Dans ce nouveau trailer, on retrouve beaucoup d’extraits de ce qui sera les toutes premières minutes du jeu, entrecoupé de cinématiques.

Par Yox le 13 décembre 2019