« Get down here, Merc » ! D’un pas furtif et aérien, Cloud Strife saute du train, cheveux dans le vent, regard furtif, le héros est prêt à en découdre. La caméra passe dans son dos, la manette est serrée entre vos mains, et l’aventure commence enfin.

Ce sont les premiers pas, les premières minutes qui attendent chaque joueur de Final Fantasy VII Remake. Il faut l’admettre, à la vue de cette splendide cinématique d’introduction, l’émotion est quasi-palpable. Oui, Square Enix l’a fait. Et alors que le jeu sort dans maintenant 3 mois, la cinématique introductive du tant attendu remake vient d’être publiée sur le net. Une fuite non contrôlée, mais que Square Enix et PlayStation semblent néanmoins avoir décidé de maintenir en ligne. Deux choix s’offrent maintenant à vous : le premier, c’est d’ignorer la suite de cet article, fermer cette page, et vous garder ces 3 minutes de plaisir pour le jour-J. Le deuxième, c’est de découvrir la cinématique qui suit, avec néanmoins un énorme risque : celui de mourir d’envie d’attraper une manette et de vous enfermer dans un cycle interminable de nuits blanches. Vous voilà prévenus.

Par Yox le 2 janvier 2020