Il y a vraiment tout dans ce trailer de Fast & Furious Crossroads. Tout ce que l’on aurait pu trouvé dans un ersatz foireux de Need for Speed sorti en début de PS3 (qui se souvient de Wheelman ?). Compte tenu du budget et de l’impact de la franchise au cinéma, c’est plus que regrettable.

Vraiment, on aurait aimé un Fast & Furious sur console qui soit plus qu’un jeu-produit à peine dissimulé. En l’état, on ne peut qu’applaudir le carton plein de ce trailer : les textures fades, les visages ratés, les phrases d’action génériques, les animations catastrophiques. Mention spéciale pour les punchlines du type : « You want to take this to the next level ». Voilà donc un jeu qui a su se mettre en valeur au moment de sa grande révélation. Non, franchement, on est conquis. Vivement la sortie.

Par Yox le 13 décembre 2019