On s’en doutait très fortement : Infinity Ward et Activision nous concoctent un petit mode Battle Royale pour leur très bon Modern Warfare. Et quand on dit petit mode, c’est un euphémisme : ce dernier devrait accueillir pas moins de 200 joueurs !

Et si la nouvelle n’est à ce jour toujours pas officielle, une vidéo assez explicite publiée sur Reddit vient enfoncer le clou sur le tas de rumeurs déjà existantes. Et pour cause, on y découvre l’immense carte du mode Battle Royale, en vue du dessus. La distance d’affichage est phénoménale, et révèle un terrain très urbain, avec énormément de maisons, immeubles et structures urbaines. On aperçoit aussi un barrage, un stade et même un fort ! Bref, un vivier de béton de de nature qui s’annonce assez titanesque à dompter. Tout ce qu’il nous manque désormais, c’est l’annonce officielle !

Par Yox le 11 décembre 2019