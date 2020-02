Les jours et les semaines passent, et tout nous rapproche un peu plus d’une annonce de Sony concernant ses plans avec sa future PlayStation 5. Si le côté hardware de la machine est au centre de toutes les discussions, on a tendance à laisser de côté l’aspect essentiel du lancement d’une console: à quoi va bien pouvoir ressembler son catalogue de lancement ? C’est là que le nom du duo Ratchet & Clank semble de plus en plus au sommet de la liste.

C’est l’ancien journaliste du média IGN Colin Moriarty qui a fait part de ses certitudes. Déjà à l’origine d’une rumeur au mois d’avril dernier concernant le retour de Ratchet & Clank, qu’il entrevoyait à l’époque comme un potentiel jeu PlayStation 4, Colin se ravise aujourd’hui et voir plus loin. Affirmant toujours que le développement de ce nouveau par une équipe de chez Insomniac Games (qui rappelons le, est une propriété de Sony depuis déjà plusieurs mois) est à un stade avancé, le journaliste estime désormais plus que probable que ce nouveau Ratchet & Clank aura toute sa place dans le line-up de lancement de la PS5. La licence culte débutée en 2001 a connu une multitude de suite, créant à chaque sortie un petit évènement. Un classique du catalogue PlayStation qui a malgré tout connu une baisse d’intérêt après de trop nombreux titres sur PlayStation 3, ce qui a conduit Insomniac Games a laissé le duo au placard de nombreuses années, après pas moins de treize jeux en moins de onze ans. C’est seulement en 2016 que le seul et unique jeu Ratchet & Clank de le PlayStation 4 sort, en même temps que le sympathique film au cinéma. Un reboot (essentiel ?) de la licence qui on l’espère servira de base à ce potentiel Ratchet & Clank sur PlayStation 5. Néanmoins, on peut imaginer que si Insomniac Games travaille sur un tel jeu, cela sera indubitablement au détriment de la suite de l’excellent Marvel’s Spider-Man. On ne peut pas tout avoir en même temps, mais un retour des aventures galactiques du Lombax et son ami robot (sans oublier le capitaine Qwark) devrait largement nous réjouir, pas loin de vingt ans après leur première aventure.

Par Tombe-Stone le 4 février 2020