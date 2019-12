Après les succès d’Astral Chains et de l’incroyable Nier Automata, le studio Platinum Game est prêt à récidiver comme il se doit avec un nouveau jeu d’action au rythme furieux : Babylon’s Fall.

Avec son gameplay à la Devil May Cry et ses inspirations médiévales, ce nouveau titre promet déjà des décharges d’adrénaline. Histoire de rester dans la plus pure tradition du studio (à qui on doit Bayonetta), le système de combat prône la rapidité et viscéralité. Dans les faits, c’est un petit peu comme si Raiden de MGS4 visitait une version plus colorée des décors de Dark Souls. Les combos aériens et les finish explosifs sont déjà un régal pour les yeux. Il faut l’admettre, jeu après jeu, la maîtrise des titre Platinum en terme de gameplay force le respect. Et si le titre reste dans la droite lignée des productions du studio, la jubilation risque bien d’être au rendez-vous.

Par Yox le 11 décembre 2019