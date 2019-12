Grande absente de la 8ème génération de console, la licence Biochock n’a pas connu, à notre grand regret, de suites ces dernières années. Et si le communiqué de 2K, affirmant qu’un nouveau jeu est d’ores et déjà en développement nous laisse rêveurs, l’attente pourrait être particulièrement longue.

Tout commence par la création d’un nouveau studio: Cloud Chamber, basé à la fois à Novato en Californie et Montréal au Québec, qui se voit donc confier la lourde tâche de développer un nouvel opus de la licence. À sa tête, Kelley Gilmore, un habitué des licences 2K, ayant travaillé sur des jeux comme XCOM ou encore Civilization. C’est d’ailleurs lui qui, à travers un entretien par mail avec le site IGN, nous apporte le plus d’informations sur ce nouveau projet. Tout d’abord, le développement du jeu est au stade embryonnaire. Le principal intéressé reste flou sur la nature même du projet. Suite directe ? Reboot ? Nous n’en saurons pas plus. Une certitude réside en revanche dans ses déclarations: le processus créatif va prendre des années. Dans son échange avec IGN, Gilmore accepte volontiers de dévoiler quelques noms de l’équipe créative. Si Ken Levine, creative director du tout premier Bioshock ainsi que Bioshock Infinite ne sera pas de la partie, Scott Sinclair ou encore Hoagy de la Plante, anciens pensionnaires d’Irrational Games, continueront à mettre tout leur savoir-faire à contribution de la licence. Patience donc, avant de potentiellement retrouver Rapture ou peut-être Columbia, si ce nouvel opus ne nous mène pas vers d’autres horizons…

Par Tombe-Stone le 9 décembre 2019