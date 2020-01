Vous connaissez Dwayne Johnson. Vous connaissez The Rock. Vous connaissez ses rôles dans Jumanji, Fast & Furious et No Pain No Gain. Vous connaissez peut-être la (très cool) série Ballers qu’il porte sur ses épaules. Vous avez même potentiellement vu sa revisite de Baywatch. Mais connaissez-vous vraiment Dwayne ?

La jeunesse de l’homme, avant ses débuts au cinéma, avant son explosion dans le catch : voilà le sujet de Young Rock, une série sur la vie de Dwayne Johnson, avec Dwayne Johnson. Histoire d’être sur, la série a déjà été commandée pour une saison intégrale par la chaîne NBC, comme le confirme le Hollywood Reporter. Elle s’étalera sur 11 épisodes, qui seront principalement tournés vers le genre de la comédie et de l’autodérision. Un exercice dans lequel la montagne de muscles excelle particulièrement, il faut bien l’admettre. Lui, et son inimitable jeu de sourcils. On est curieux de voir comment sera traité le passé compliqué du Rock, dont la jeunesse mouvementée a aussi été marquée par quelques épisodes avec la justice. Croisons aussi les doigts pour qu’il nous ressorte ce look :

Par Fox Mulder le 13 janvier 2020