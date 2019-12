1984, voilà une année à la mode. American Horror Story vient de lui consacrer toute une saison, et c’est maintenant au tour de Wonder Woman de prendre le relais. Plongée dans la folie 80’s, cette première bande-annonce pose aussi beaucoup de questions.

Il faut être honnête, en termes de lisibilité, cette première salve d’images peine à vraiment faire exister les enjeux scénaristiques du film. Le premier trailer de Wonder Woman 84 n’est cependant pas avare en séquences d’actions, poses héroïques, coups de fouet, armures golden, cheveux dans le vent et ralentis stylisés. Le tout rythmé par une géniale reprise de New Order (peut-être le meilleur truc de la bande-annonce). Porté par les notes de Blue Monday, on retrouve cette volonté de coller à la folie pop et flashy, comme l’avait fait (avec brio) Thor Ragnarok dans sa direction artistique. Le film débarque en salles le 3 juin 2020. D’ici là on vous laisse vous faire votre avis sur ce trailer.

Par Fox Mulder le 9 décembre 2019