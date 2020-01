Sortie en 2013, l’adaptation de World War Z avec Brad Pitt dans le rôle de Gerry Lane tarde à livrer sa suite. Pire, la Paramount a carrément retiré le film de son calendrier pas plus tard que l’an dernier. Pourtant, ses producteurs l’affirment: une suite arrivera bien un jour.

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, la paire Dede Gardner et Jeremy Kleiner ont tenus à rassurer les fans du livre de Max Brooks et du premier long métrage. Une suite est toujours envisagée, et Kleiner rappelle à quel point il est attaché à cet univers, un univers avec lequel il dit « ne pas en avoir terminé ». Le tournage de cette suite était pendant un temps prévu pour juin 2019, un planning malheureusement impossible à respecter pour les différents acteurs. Pour le reste, il faudra donc s’armer de patience, et pour cela, quoi de mieux que de (re)goûter au sympathique jeu de Saber Interactive et ses incroyables vagues d’infectés ?

Par Tombe-Stone le 21 janvier 2020