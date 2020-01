On pourra penser ce que l’on veut de la série The Witcher sur Netflix, elle aura au moins eu un intérêt, et pas des moindres : depuis sa sortie, tout le monde s’est remis sur le jeu Witcher 3.

Parce que bon, ça faisait quand même quatre ans qu’on s’est fait percuter par cette oeuvre vidéoludique dantesque, signée CD Projekt Red. Aussi passionnant que pléthorique, l’aventure de Wild Hunt a clairement laissé des traces dans le monde des jeux vidéo en monde ouvert. De sa narration à embranchements multiples, à ses personnages charismatiques, en passant par ses contrées dévastées, pleines de violence, de mystères et de magie : Witcher 3 est un jeu dont on ne se lasse pas. Il y a quelque temps, on notait déjà son énorme regain de popularité, à l’approche de la série Netflix. Et maintenant que cette dernière a été lâchée dans la nature, un nouveau pic de popularité semble être atteint. À l’heure o on écrit ces lignes, les stats Steam révèlent que presque 80 000 personnes jouent au jeu simultanément sur PC. Et on ne compte même pas les consoles, ou encore la version Switch assez récente. C’est quatre fois plus qu’en novembre 2019. C’est aussi quatre fois plus qu’en juillet 2015, où ils n’étaient « que » 22 000 joueurs simultanés en moyenne. Preuve qu’il n’est jamais trop tard pour découvrir l’un des meilleurs titres de cette génération.

Par Yox le 2 janvier 2020