Visiblement satisfait de sa série live-action, Netflix s’apprête à étendre sa revisite de l’univers The Witcher. Alors que la deuxième saison du show lorgne à l’horizon, la plateforme de SVOD nous prépare un autre projet dans le même univers.

Fin du suspens, il s’agira d’un film animé, créé par le studio d’animation coréen Mir. Selon Comicbook, le film sera intitulé Nightmare of the Wolf, et il étendra le monde du Continent exploré dans la série. Les infos sont encore rares, mais l’intrigue promet d’affronter une nouvelle grosse menace. Tout ce que l’on sait, c’est que la showrunneuse de la série, Lauren Hissrich, est impliquée dans ce projet qui serait à l’étude depuis un an. Il nous tarde d’en savoir plus.

Par Yox le 23 janvier 2020