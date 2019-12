On le sait, la série The Witcher est terriblement attendue. Mais avant la diffusion globale du 20 décembre prochain, certains chanceux ont déjà eu le plaisir de jeter un oeil aux premiers épisodes. Et ce qui ressort des premières critiques est unanime : les combats à l’épée seraient une réussite totale.

Il faut dire que l’agilité de Geralt de Riv est un point clé des romans, que l’on retrouve très bien dans les jeux où le Sorceleur virevolte dangereusement avec son épée. Ultra chorégraphié, le style de combat de Geralt est supposé nous en mettre plein les yeux. Chose que la série semble avoir parfaitement respectée, comme on pouvait déjà l’apercevoir dans les toutes premières images. Histoire d’enfoncer le clou, les premiers avis de ceux qui ont vu la série sont unanimes. « Les scènes de combats dans The Witcher sont… WOW ! Ça fait passer Game of Thrones pour quelque-chose d’affreux », explique Warstu sur Twitter. « Je dirais seulement ceci : les combats dans The Witcher font passer les caffrontements de Game of Thrones pour des bastons de mecs bourrés à la sortie d’un bar », explique Whispers of Oxenfurt, un podcast de fan spécialisé dans l’univers de Witcher (tiens tiens). Étrangement, la comparaison avec Game of Thrones semble être récurrente. Source un peu plus crédible, Aymeric Parthonnaud de chez RTL annonce « les meilleurs combats à l’épée » qu’il n’ait jamais vu. Tout ceci est forcément encourageant, même si on se méfie toujours des premiers avis à chaud de Twittos, qui pèche souvent par leur manque de recul, et/ou l’excitation d’avoir été sélectionné par Netflix pour faire partie des premiers à découvrir une oeuvre très attendue. En ce qui nous concerne, la comparaison perpétuelle avec Game of Thrones a surtout des allures d’arguments marketing. Dans leurs ambitions comme dans leur univers, les deux shows restent très différents. On souhaite en tout cas à Witcher le même succès que son aîné.

Par Fox Mulder le 6 décembre 2019