Il y a quelques jours, on apprenait avec joie et stupéfaction l’arrivée d’une suite à la série Vikings. Intitulée Valhalla, cette nouvelle création sera une production maison de Netflix, qui compte bien poursuivre l’univers brutal du show de Michael Hirst.

Et histoire d’aller au bout de la démarche, on apprend aujourd’hui que la plateforme de SVOD vient d’acquérir les droits de la série Vikings, dont les 5 premières saisons s’apprêtent à alourdir le catalogue déjà conséquent de Netflix. Disponibles en France à partir du premier février 2020, ces 5 premières saisons seront l’occasion parfaite pour une séance musclée de rattrapage avant le grand final de la saison 6 (qui sera aussi la dernière). D’ici là, on vous parle de tout le bien que l’on pense de la saison 5 de Vikings dans le numéro #008 de S!CK.

Par Fox Mulder le 2 décembre 2019