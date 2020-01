C’est une histoire peu banale que l’on découvre aujourd’hui. Ayant déjà fait l’objet de plusieurs adaptations (The Thing from Another World de Christian Nyby en 1951, The Thing de John Carpenter en 1982 et The Thing de Matthijs van Heijningen Jr. en 2011) la nouvelle de John W. Campbell Jr « Who Goes There? » va connaitre une nouvelle vie, et elle semble pour le moins prometteuse.

Grand classique de la filmographie de John Carpenter, The Thing sorti en 1982 reste une référence de son genre. Si l’on retient principalement la grande qualité de ses effets spéciaux et la terreur de ses abominations polymorphes, son scénario est tout aussi marquant. Alors, pourquoi Universal et Blumhouse ont-ils bien pu décider de se lancer dans la production d’un nouveau long-métrage ? La réponse est tout simplement sensationnelle. Il faut pour cela remonter en 2018, lorsque John Betancourt avait annoncé au monde la découverte d’une version longue de la nouvelle Who Goes There? de John W. Campbell Jr. intitulée « Frozen Hell ». En effet, la nouvelle « Who Goes There? », publiée à l’origine dans le magazine Astounding Science Fiction en 1938 n’était en réalité que la version courte d’un récit de la taille d’un roman, qui est resté dans l’oubli des décennies entières. « Frozen Hell » est donc une vision complète et augmentée de l’histoire de cette équipe de scientifique basée en Antarctique, faisant face à un alien polymorphe incontrôlable. John Betancourt Affirme ainsi être le producteur exécutif de cette nouvelle adaptation, et il promet que le film sera un condensé du meilleur de tout ce qu’il nous a déjà était donné de voir à travers les trois premières adaptations, avec un background beaucoup plus riche. Il nous tarde déjà de voir le résultat.

Par Tombe-Stone le 28 janvier 2020