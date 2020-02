Elles approchent! Les séries de l’univers Marvel à destination de la plateforme Disney+ se sont un peu plus dévoilées à travers la diffusion d’un teaser 3 en 1 à l’occasion du 54e Super Bowl, et les premières images sont très convaincantes.

30 secondes et pas une de plus (pour un budget de diffusion estimé à 5,2 millions de dollars). Disney a offert une exposition majeure aux trois shows attendus de pied ferme. C’est The Falcon and the Winter Soldier qui ouvre le bal, avec un aperçu de Sam Wilson (aka Falcon) à l’entrainement avec le bouclier de Captain America que Steve Rogers lui a confié. On croise également Bucky Barnes (aka Winter Soldier) qui pour le coup parait bien en retrait… Sans crier gare, c’est un premier coup d’œil à la série WandaVision qui s’offre à nous. On y découvre sous de multiples formes Wanda Maximoff et Vision, qui semblent couler des jours heureux dans des réalités assurément créées de toutes pièces par Wanda elle-même. . On a même le droit à un aperçu d’Elizabeth Olsen en tenue de Scarlet Witch, on a hâte! Enfin, c’est au tour de Loki de se montrer en toute fin de vidéo, à travers un seul et unique plan sur le visage malicieux du frère de Thor, toujours incarné par l’excellent Tom Hiddleston. Tout cela sera donc disponible en exclusivité sur la plateforme Disney+, qui pour rappel sera officiellement disponible en France pas plus tard que le 24 mars 2020.

Par Tombe-Stone le 3 février 2020