Depuis bientôt 10 ans American Horror Story fait le bonheur des amateurs d’horreur sur le petit écran. Si au cours de cette décennie certaines saisons resteront plus marquantes que d’autres, la série semble avoir un bel avenir devant elle.

En renouvelant constamment son univers, American Horror Story nous parait inépuisable. À peine la diffusion de la plaisante neuvième saison achevée, les patrons de FX sont heureux de nous annoncer son renouvellement pour des saisons 11, 12 et 13. Un succès conséquent que Ryan Murphy, son producteur, doit à un public toujours présent et friand de nouvelles histoires horrifiques. Après avoir (re)visité de nombreux registres de l’horreur, les paris sont ouverts quand au contenu et propos de ces futures saisons. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de retrouver American Horror Story, puisque sa 10ème saison est attendue pour l’Automne 2020.

Par Tombe-Stone le 9 janvier 2020