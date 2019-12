Maverick est bien de retour. Plus de trente ans après le premier Top Gun, cette suite continue de déployer ses ailes à travers la publication d’un second trailer bourré d’action, avec la promesse de rester scotché au fond de son siège lors de sensationnelles séquences aériennes.

On ne peut pas le nier: Tom Cruise a la classe. La même classe qui collait déjà à la peau de son personnage Pete « Maverick » Mitchell en 1986, et que les années n’ont pas entamée. Désormais à la tête d’un petit groupe de pilotes de chasse de la fameuse école d’aéronavale Top Gun, celui qui a passé les dernières années de sa vie à effectuer des vols tests, pour tout un tas d’appareils volants futuristes, se voit offrir une nouvelle mission. Mais soyons clairs, tout cela n’est qu’un prétexte pour nous offrir une virée infernale, fiché dans un cockpit étroit balancé à 2173 km/h dans les airs, histoire de délivrer un maximum de plans à nous décrocher la mâchoire. En tout cas, on trépigne d’impatience à l’idée de s’offrir cette virée. Décollage le 15 juillet 2020.

Par Tombe-Stone le 16 décembre 2019