On ne va pas vous faire l’affront d’étaler une nouvelle fois notre amour sur Silence of the Lambs. Sorti en 1991, le classique de Jonathan Demme avec Clarice et Anthony Hopkins est sur le point d’obtenir une suite à la télévision.

L’info a été annoncée par les journalistes de Variety, qui évoquent cet ambitieux projet porté par la chaîne CBS, produite et écrite par Alex Kurtzman et Jenny Lumet. Le premier est un des scénaristes récurrents des récentes adaptations de Star Trek (des films de J.J Abrams à Discovery). Il est aussi le réalisateur du reboot (désastreux) de la Momie en 2017. Un reboot dont Jenny Lumet (la compagne de l’acteur Bobby Cannavale) était aussi la scénariste… Intitulée Clarice, la série promet « une plongée profonde dans l’histoire personnelle et jamais racontée de Clarice Starling, alors qu’elle retourne sur le terrain pour poursuivre des tueurs en séries et prédateurs sexuels, tout en naviguant dans un monde aux enjeux politiques forts à Washington D.C ». La série se passera en 1993, et érigera donc Clarice en héroïne principale, elle qui avait tant brillé sous les traits de Jodie Foster il y a bientôt 30 ans. Le rôle avait par la suite été repris par Julian Moore. Autant dire que la barre est haute pour l’actrice qui reprendra le flambeau. Impossible de dire si le personnage de Hannibal Lecter sera oui ou non de la partie. Une chose est certaine, ce projet semble mettre un énorme coup au fantasme d’une quatrième saison de l’incroyable série Hannibal de Bryan Fuller, qui promettait depuis des années de se plonger dans une revisite unique du Silence des Agneaux…

Par Yox le 13 janvier 2020