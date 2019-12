Plus que quelques jours à patienter avant de se jeter sur la première saison de l’adaptation tant attendue de The Witcher. L’occasion pour Netflix de nous offrir un ultime trailer plein de promesses, qui fait monter la pression d’un cran.

C’est officiellement un sans faute pour Netflix. Depuis la publication de la première bande-annonce de The Witcher, tout ce qu’il nous a été donné de voir parvient à nous convaincre que sa sortie sera un évènement. C’est donc un ultime aperçu de Geralt de Riv, Yennefer, Ciri et bien entendu Ablette qui nous est offert aujourd’hui. On vous laisse profiter de ces nouvelles images, et si ce n’est pas déjà fait, à cocher sur votre agenda la date du 20 décembre avec votre plus belle épée en argent.

Par Tombe-Stone le 12 décembre 2019