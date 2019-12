C’est une institution. Plus que ça, c’est tout un versant de la culture populaire qu’a enfanté Matt Groening avec l’animé des Simpsons. Alors que le mythique show entre dans sa 31ème saison, le compositeur Danny Elfman vient d’en annoncer le début de la fin.

Dans un entretient avec le site Joe, Elfman ne prend pas de détour : « De ce que j’ai entendu, nous arrivons à la fin. Je ne suis pas factuel sur l’information, mais j’ai entendu dire que ce serait la dernière année ». La révélation paraît sèche, presque surréaliste, et dans n’importe quel autre cas, on ne lui aurait pas attribué de crédit. Mais Danny Elfman n’est pas n’importe qui. Le mythique compositeur est une vraie institution à Hollywood, détenteur d’un Oscar. C’est à lui que l’on doit notamment la composition du film Batman de Burton, dont on parle dans le numéro 11 de S!CK. Il a aussi bossé sur Beverly Hills Cop, Desperate Housewife, Beetlejuice, Evil Dead 3, Will Hunting, Justice League et on en passe… Le rachat de la Fox par Disney pourrait donc bien sonner le glas de cette série culte. Reste à voir si l’information sera confirmée (ou non) dans les jours à venir. De notre côté, on a du mal à se dire que c’est bel et bien la fin. D’autant plus que Groening parlait d’un deuxième film il y a quelques temps. On croise les doigts très fort pour assurer la longévité du show, qui reste un véritable pilier dans le monde de l’animé mature.

Par Fox Mulder le 28 novembre 2019