Il y a quelques jours, le mythique compositeur Danny Elfman annonçait la fin pure et simple des Simpsons. Selon lui, le couperet était sur le point de tomber. Mais il ne fallait pas enterrer Bart, Marge et Homer trop vite.

Face à l’ampleur de l’annonce, et face à la crédibilité de sa source (ce n’est pas tous les jours que le compositeur Oscarisé de la série s’exprime d’une telle manière), il fallait bien un démenti de taille. Et ce n’est nul autre que Al Jean, scénariste historique de la série qui est monté au créneau en annonçant que non, ce n’était pas terminé. « Sans vouloir manquer de respect à Mr Danny Elfman, nous allons produire la saison 32 à partir de l’année prochaine », annonce Al Jean, avant d’ajouter : « Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter après ». Au moins, c’est clair. L’arrivée sous l’égide de Disney pourrait même être synonyme d’une augmentation des moyens sur chaque épisode. Et subitement, les nuages se dissipent au-dessus de Springfield…

Par Fox Mulder le 6 décembre 2019