Vous avez tous vu Shining (enfin on l’espère), vous avez peut-être vu Doctor Sleep (et vous avez eu raison), mais avez-vous vu Bryan Cranston dans sa propre parodie de Shining ? Si la réponse est non, préparez-vous à vivre un grand moment.

Difficile de ne pas écarquiller les yeux en voyant l’acteur posséder comme jamais, marcher sur les traces de Jack Nicholson et Ewan McGregor. Regard de psychopathe, hache à la main : pas de doutes, les mecs de MTN DEW se sont lâché pour leur dernière pub. Aussi barré que Hal, aussi terrifiant que Walter White, Bryan Cranston marche sur les traces d’un mythe. On touche au génie (ou le fond, c’est selon) lorsque la boisson verdâtre déferle au ralenti dans les couloirs de l’Overlook, ou que l’acteur imite les deux jumelles fantomatiques en petite robe bleue. Stephen King et Stanley Kubrick n’ont qu’à bien se tenir.

Par Fox Mulder le 29 janvier 2020