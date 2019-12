Shazam ! Shazam ! Shazam ! On s’en doutait très fortement, mais la suite du film super-héroïque de DC vient d’être confirmée, validée, officialisée, approuvée et planifiée. Selon Zachary Levin (aka l’acteur principal), le tournage pourrait même démarrer dès 2020.

Une excellente nouvelle qui ne manquera pas d’ajouter un brin de folie et d’électricité dans un planning de sorties déjà ultra chargée dans le domaine des héros costumés. La nouvelle est importante, d’autant plus qu’elle est à mettre en relation avec l’annonce du film Black Adam : le grand rival de Shazam campé par Dwayne Johnson, qui aura lui aussi droit à son propre film. On sent arriver la grande confrontation, bien que cette dernière ne devrait pas être prévue pour Shazam 2. Si on reste sur les révélations de la scène post-générique de ce dernier (attention spoiler), c’est même Mister Mind qui devrait faire son apparition dans cette suite, que l’on espère aussi frappée que l’original.

Par Fox Mulder le 9 décembre 2019