Comme son homologue britannique (l’excellente) adaptation US de Shameless prendra fin après 11 saisons. C’est la chaîne Showtime qui a annoncé le dernier tour de piste des Gallagher, qui reviendront dans une ultime saison l’été prochain.

Longue de 12 épisodes, cette dernière portera la conclusion attendue de cette attachante famille de galériens, vivant dans le South Side de Chicago. Lip, Ian, Debbie, Carl, Kevin, V : voilà autant de personnages que l’on a vu grandir au fil de leurs interprètes, qui pour certains ont déjà passé le plus clair de leur vie à incarner ces rôles. Face à la caméra, comme en coulisses, les liens sont devenus réels, donnant lieu à une alchimie sincère qui a toujours fait le succès de cette série unique. Pour sa conclusion, on espère donc deux choses : d’abord le retour d’Emily Rossum, aka Fiona la grande soeur, qui occupait un rôle central dans la dynamique du show durant les 9 premières saisons. Ensuite, un départ en feu d’artifice pour Frank Gallagher, ce père alcoolique attachant, dépravé, et scandaleux à chaque seconde de son existence, qui fût magistralement incarné par William H. Macy. Le nouveau foie de ce bon Frank va-t-il résister à la Cirrhose avant le grand final ? Le suspens reste entier.

Par Fox Mulder le 17 janvier 2020