Il fallait bien que cela arrive un jour. En traversant les univers, Rick et Morty ont finalement atteint celui de Marvel, mais d’une façon bien particulière.

Les créateurs en usent et les consommateurs en raffolent : les crossovers sont devenus monnaie courante ces dernières années. Boost de popularité, buzz à la chaine sur les réseaux, tout est bon dans le concept, et tout le monde fini par y gagner. C’est donc au tour de Rick et Morty d’apparaitre officiellement dans l’univers Marvel. Oui, le contraire existe déjà, particulièrement dans l’épisode Total Rickall de la saison 1, où Mr. Poopybutthole rappelle à la famille « Cette fois où on est resté bloqué dans l’ascenseur après la comédie musicale Hulk ». Justin Roiland et Dan Harmon ne se privent jamais de parodier et citer l’univers Marvel, c’est donc tout naturellement que Rick et Morty ont fini par trouver leur place dans les cases d’un comics. C’est dans Marauders #6, sorti le 22 janvier aux USA, que l’on apprend que Pyro, bien installé dans la salle de cinéma du Yacht des Marauders après s’être envoyé quelques Long Island iced teas, se détend en regardant Rick et Morty sur grand écran. Un joli clin d’œil de la part de Gerry Duggan qui officialise ainsi l’existence des incroyables aventures interdimensionnelles de Rick et son petit-fils, et peut-être le début d’une longue série.

Par Tombe-Stone le 27 janvier 2020