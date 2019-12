Past Midnight, c’est le nom d’un projet de film pop-corn très prometteur, que l’on s’apprête à suivre dans les mois et années à venir. Pourquoi ? Parce qu’il mettra en scène un certain Keanu Reeves, et qu’il sera produit par nul autre que les frères Russo.

Les réalisateurs d’Avengers Endgame sont en effet bien occupés avec ce projet de film, qui sera réalisé pour le compte de Netflix ! Interrogé par Inverse, Anthony Russo a confirmé l’existence de ce long-métrage, encore en phase préliminaire : « Past Midnight est encore à un stade embryonnaire. Donc on préfère ne pas trop en dévoiler tout de suite, mais c’est vraiment un script fascinant ». Le film est également présenté comme une revisite non conventionnelle du genre super-héroïque. Se pourrait-il qu’il s’intègre dans la veine contestataire et vitriolée de The Boys ? Tout est encore possible. Une chose est certaine, ce ne sera pas une première pour ce cher Keanu Reeves. On l’avait déjà vu dans le rôle d’un héros de comics : celui de John Constantine, l’enquêteur du paranormal tout droit sorti de Hellblazer. Un rôle que la Warner aimerait d’ailleurs exhumer, tout en sachant que Marvel lui fait également de l’oeil depuis des années… Une chose est certaine, entre le projet Fast & Furious, Matrix 4 et son apparition dans Bob L’éponge, l’acteur risque d’être bien occupé. Plus rien n’arrête Keanu.

Par Fox Mulder le 25 novembre 2019