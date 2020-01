Si A Quiet Place est aussi bon, c’est d’abord parce qu’il se base sur un concept purement viscéral : si vous faites le moindre bruit, vous terminez déchiquetés par une créature alien à l’ouïe extra-sensible. Après un premier film totalement réussi, la suite (très attendue) promet d’explorer plus loin l’efficacité de sa formule.

Il suffit de voir le premier trailer de Sans Un Bruit 2 pour s’en rendre compte : tout ce qui faisait la tension du premier est de retour. Ce nouvel épisode marque néanmoins quelques nouveautés, à commencer par l’arrivée du personnage campé par l’excellent Cillian Murphy, que les amateurs de Peaky Blinders connaissent bien. Pour l’acteur, ce ne sera pas la première fois qu’il explorera les ruines d’un monde dévasté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on le retrouvait à ses débuts dans le grandiose 28 Jours plus Tard. L’autre point essentiel du trailer, c’est bien la promesse d’explorer les conséquences de l’arrivée des créatures sur terre. La chute de la civilisation en direct risque d’être intéressante à voir, d’autant plus qu’elle n’a strictement rien à voir avec une classique invasion zombie. On parle de l’écrasante majorité de l’humanité réduite à néant par une poignée de créatures ultra-létales. Il nous tarde donc de découvrir ça, dès le mois de mars prochain.

Par Fox Mulder le 2 janvier 2020